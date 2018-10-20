США призвали Украину к терпимости

Госсекретарь США Майк Помпео / Reuters

Глава Госдепа Майк Помпео заявил, что о поддержке США свободы вероисповедания и права членов всех религиозных структур, включая православную общину Украины.

Как сообщает "Голос Америки", Помпео призвал Украину к "терпимости, сдержанности и пониманию".

"Мы поддерживаем право украинцев молиться так, как они считают правильным, и надеемся, что это (право) будет уважаться всеми. - цитирует "Голос Америки" заявление госсекретаря - Терпимость, сдержанность и понимание - ключ к тому, чтобы люди, имеющие разные религиозные аффилиации, могли совместно жить и процветать в мире. Мы призываем церковных и правительственных официальных лиц активно продвигать эти ценности в связи с движением в сторону создания автокефальной Украинской православной церкви".

17 апреля 2018 года Петр Порошенко сообщил о намерении обратиться к Константинопольскому патриарху с призывом издать томос о единой поместной православной церкви в Украине. Верховная Рада поддержала обращение 268 голосами. 22 апреля Синод Вселенского патриархата в Константинополе рассмотрел прошение.

7 сентября Константинопольский патриархат назначил двух экзархов (представителей) в Киев в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине. Ими стали архиепископ Памфилийский Даниил (США) и епископ Эдмонтонский Иларион (Канада).

РПЦ считает Украину своей каноничной территорией, а церковь Московского патриархата (УПЦ МП) - единственной, которая может легитимно действовать в стране. 15 октября РПЦ заявила о прекращении церковных отношений с Константинополем "в связи с посягательством Константинопольского патриархата на каноническую территорию Русской церкви".