Путин заявил о еще одном "законном обосновании" аннексии Севастополя

Путин оправдывает захват Севастополя якобы незаконностью его передачи вместе с Крымом во времена СССР / Reuters

Президент России Владимир Путин нашел новое оправдание захвату Севастополя, заявив, что город якобы всегда принадлежал России. При этом Путин вздумал ссылаться на недействующее законодательство уже не существующего государства.

"Он (Севастополь) был городом центрального подчинения, и даже при передаче - незаконной передачи Крыма из состава РСФСР в состав Украинской ССР", - сказал президент РФ на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным, сообщает ТАСС.

"Незаконность" Путин видит в том, что решение было принято президиумом Верховного Совета Украинской ССР, Украины, а затем утвержден президиумом Верховного Совета СССР. Впрочем, какое отношение это имеет к действовавшему на 2014 год порядку вещей - не понятно.

Читайте такжеПорошенко снова пообщал поднять украинский флаг в Севастополе"А по закону нужно было утверждать Верховными Советами республик и Верховным Советом СССР ", - добавил он.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах, которые будут приняты в ответ на антироссийские санкции Украины.

Ранее сообщалось, что в управлении по приграничному сотрудничеству Администрации президента РФ создан департамент по сотрудничеству с Украиной.

В сентябре президент Украины Петр Порошенко подписал указ о прекращении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве Украины и России.

"Ввел в действие решение СНБО о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией", - заявил он.

Позже глава МИД Украины Павел Климкин заявил о намерении официального Киева пересмотреть все действующие договора с Россией.