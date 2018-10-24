Суд ЕС разрешил экстрадицию Фирташа в США: защита олигарха нацелилась на Австрию

Дмитрий Фирташ может быть экстрадирован в США / Reuters

Суд Европейского Союза разрешил рассматривать дело украинского олигарха Дмитрия Фирташа в Верховном суде Австрии, а также сделал возможной экстрадицию подсудимого в США.

"Суд сегодня решил, что соответствующие австрийские правила совместимы с законодательством ЕС. Это означает, что, поскольку законы ЕС в этом случае выполняются, Верховный суд Австрии не обязан повторять слушания дела лиц, о которых идет речь, и как следствие австрийские органы власти могут продолжать действия по преступлениям, которые, как подозревается, совершены на территории Швейцарии", - цитирует ТСН пресс-секретаря суда Европейского Союза.

В комментарии указано, что после этого решения, вероятно, будет запущен процесс экстрадиции Фирташа в США.

Как сообщает РБК-Украина, адвокаты олигарха заявили, что постановление суда не влияет на правовой статус их подзащитного.

"В соответствии с решением суда Европейского Союза в настоящее время ожидается, что рассмотрение ходатайства нашего клиента в Верховном суде Австрии начнется в ближайшее время. Сроки принятия решения судом непредсказуемы", - говорится в сообщении.

Адвокаты Фирташа подчеркивают, что суд принял решение о необязательном применении в отношении обвиняемого Хартии основных прав Европейского союза. По утверждению защиты, суд ЕС нарушил права украинского олигарха, что является "бесспорным и должно рассматриваться Верховным судом Австрии, вне зависимости от решения Европейского суда".

Напомним, ранее Верховный суд Австрии отказал в экстрадиции Фирташа в США.

Как ранее сообщалось, суд в Вене принял решение не выдавать Фирташа правосудию Испании, где его обвиняют в отмывании денег.

Как известно, в США Фирташу предъявили обвинение в передаче взятки индийским чиновникам для получения разрешений на разработку месторождений титана в Индии. В этот же день он был задержан.