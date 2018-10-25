Российский посол рассказал о подготовке встречи Суркова и Волкера по Украине

Курт Волкер (слева) и Владислав Сурков

Помощник президента РФ Владислав Сурков и спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер находятся в переписке и обсуждают вопрос сроков и места проведения их встречи по Украине.

Об этом сообщил посол России в США Анатолий Антонов, передает ТАСС.

"Мы стоим за урегулированием ситуации на Донбассе в соответствии с Минскими договоренностями. Давно пора, чтобы украинские партнеры выполняли свою часть этих договоренностей", - сказал Антонов, отметив, что в этом направлении "пока никаких практических шагов не делается".

Глава российской дипмиссии не уточнил, пройдет ли встреча Суркова и Волкера в этом году. По его словам, главное, чтобы встреча была эффективной.

В августе СМИ сообщили о заморозке формата "Волкер - Сурков" из-за того, что он себя исчерпал.

"Этот переговорный формат способствовал решению целого комплекса противоречий по мирному урегулированию конфликта на Донбассе. Самое главное, он позволял Москве и Вашингтону не только своевременно "сверять часы", но и понять, как видит этот конфликт и какими соображениями руководствуется каждая из сторон. Однако на сегодняшний день формат дал все, что мог, и себя исчерпал", - сообщил источник агентства "Интерфакс".

Сам Волкер позже заявил, что встреча до сих пор не может состояться, так как Москва не направила никаких предложений по миротворцам ООН на Донбассе.