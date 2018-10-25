Путин пытается "изнасиловать Запад" с помощью "ядерной дубины" - эксперт

Президент РФ Владимир Путин / Reuters

Ядерный шантаж, к которому прибегает президент РФ Владимир Путин в отношении остального мира, является для Москвы универсальным средством решения любых проблем.

Такое мнение выразил российский социолог и публицист Игорь Эйдман в Facebook.

"Видимо Путину не дают покоя лавры Ким Чен Ына. Ядерный шантаж кажется ему простым средством решения всех проблем, идеальным инструментом принуждения мира к любви. Ведь это так в стиле мафиози: "Добрым словом и револьвером можно добиться большего, чем одним добрым словом". Только у Кремля вместо револьвера - ядерная дубина. Угрожая ей, он пытается изнасиловать Запад. Правда, забывает, что у американцев эта дубина намного длиннее и толще", - пишет Эйдман.

Он обратил внимание на статью зампрезидента по информационной политике Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константина Сивкова, опубликованную росСМИ.

"Главный ее месседж - ядерную войну можно выиграть. Цитирую автора: "ядерная война вернулась в область рационального. Условия, при которых США или Россия, начав превентивно ядерную войну, могут ее выиграть, то есть уничтожить противника физически и сохранить себя, существуют... Автор сумасшедший? Вполне вероятно", - размышляет Эйдман.

18 октября на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" российский президент ответил на вопрос о том, что будет с теми, кто применит ядерное оружие против России. Он сказал, что "мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут, даже не успев раскаяться".

На следующий день, 19 октября, выступая на встрече со своими сторонниками в штате Невада глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что намерен вывести США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который в 1987 году подписали Михаил Горбачев и Рональд Рейган.

"Мы никому не позволим нарушать условия этого соглашения", - сказал он.

Позже Трамп объявил о намерении наращивать ядерный арсенал США до тех пор, "пока остальные не придут в себя". При этом глава Белого дома подчеркнул, что его комментарий адресован России и Китаю.