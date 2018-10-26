Названо место похорон Николая Караченцова

Николая Караченцова похоронят в Москве / УНИАН

Умершего известного российского актера театра и кино Николая Караченцова похоронят в столице РФ Москве.

Артист будет похоронен на Новодевичьем кладбище, рассказала его жена Людмила Поргина "Федеральному агентству новостей".

"Мы боролись (за жизнь Караченцова — Ред.) 13 лет, вы знаете, с аварией, год уже с онкологией. И всегда надеялись на чудо", — рассказала собеседница.

Напомним, Николай Караченцов умер утром 26 октября в Москве. Актер скончался за день до своего 74-летия в реанимации 62-й больницы. Позже жена Караченцов сообщила, что он умер из-за отказа почек. С артистом попрощаются 29 октября в московском театре "Ленком".

В сентябре 2017 года у актера врачи нашли в легких неоперабельную опухоль. В начале октября 2018-го стало известно, что Караченцов попал в больницу с диагнозом "двустороннее воспаление легких".