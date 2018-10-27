"Худшее событие": Трамп потроллил Россию свой победой на президентских выборах

Владимир Путин и Дональд Трамп / Reuters

По словам американского президента Дональда Трампа, его победа на выборах президента США является "худшим, что случалось с Россией".

"Поладить с Россией, Китаем, и, честно говоря, с КНДР, Южной Кореей и Японией, а также всеми остальными — это хорошая, а не плохая вещь. Мы будем продолжать добиваться результатов", — подчеркнул он во время встречи со своими сторонниками в Северной Каролине, сообщает Fox News.

Напомним, советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что в столице Франции Париже 11 ноября готовится встреча американского лидера и его российского коллеги Владимира Путина.

Ранее стало известно о том, что Владимир Путин хочет встретиться с Дональдом Трампом 11 ноября во Франции в рамках мероприятий в честь 100-летия окончания Первой мировой войны. Президент США сообщил, что, вероятнее всего, встретится с главой РФ.

16 июля в столице Финляндии Хельсинки Трамп и Путин провели свою первую встречу тет-а-тет вне крупных международных саммитов, в частности, они говорили о ситуации в Украине и в Сирии.