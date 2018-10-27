Восемь человек сгорело заживо: в Петербурге грузовик въехал в микроавтобус

В России на скоростной окружной дороге Санкт-Петербурга произошло столкновение микроавтобуса Hyundai Starex и грузовых автомобилей Iveco и Scania. Изначально столкнулись грузовики, которые ехали попутно, что спровоцировало выезд на полосу встречного движения.

"В результате столкновения автомобиль Iveco выехал на полосу встречного движения где совершил столкновение с встречным микроавтобусом Hyundai Starex, вследствие чего произошло возгорание автомобиля", — говорится в сообщении главка МВД России.

В результате масштабного ДТП погибло восемь человек, все они были пассажирами загоревшегося микроавтобуса. Водитель грузовика госпитализирован с травмами.

Очевидцы рассказывают, что микроавтобус вспыхнул мгновенно и его пассажиры буквально с считанные секунды сгорели заживо. Видитель транспортного средства также погиб на месте.

Напомним, в Печерском районе Киева автокран смял и отбросил друг на друга 17 автомобилей.