ФСБ "сцапало" пограничника, "сливавшего" данные о поездке "ГРУшников" Чепиги и Мишкина

Сотрудники ФСБ / "Прямий"

Сотрудники ФСБ задержали российского пограничника по подозрению в продаже сведений о заграничных вояжах офицеров ГРУ Минобороны РФ Александра Мишкина ("Александра Петрова") и Анатолия Чепиги ("Руслана Боширова"), обвиненных в отравлении бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Англии.

Соответствующее сообщение опубликовал портал "Росбалт" со ссылкой на информированный источник. По его данным, пограничник долго работал в Северо-Западном федеральном округе. Вместе с ним был задержан сотрудник одного из подразделений Федеральной налоговой службы (ФНС).

Также известно, что задержания осуществлялись как часть спецоперации по предотвращению утечек из закрытых баз данных. Всего сотрудники ФСБ прошло более 60 обысков. "В первую очередь приходили к частным сыщикам и так называемым пробивщикам — тем, кто был замечен в торговле сведениями из закрытых баз данных", — пояснил источник журналистов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что группа расследователей Conflict Intelligence Team опубликовала фото водительских прав Боширова-Чепиги.

Также СМИ писали о том, что Чепига-Боширов убил в Стамбуле чеченского полевого командира Эдельгириева.

Кроме того, появилась информация о том, что Чепига-Боширов возглавлял операцию по вывозу из страны экс-президента Украины Виктора Януковича.