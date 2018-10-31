"Все дело в языке": Путин нашел новый способ "помочь" украинцам

Степан Гайдаржийский сжег украинский паспорт после получения гражданства РФ / twitter.com/GraniTweet

31 октября российский президент Владимир Путин намерен обнародовать новую Концепцию миграционной политики РФ.

По данным издания "Коммерсантъ", новый документ должен упростить механизм предоставления российского гражданства. В частности, хотят отменить экзамен на знание русского языка для украинцев, чтобы стимулировать их сменить гражданство на российское.

Глава комитета по делам СНГ Леонид Калашников так пояснил инициативу отменить для жителей Украины обязательный на данный момент экзамен на знание русского языка: "Они там (в Украине и в Беларуси – ред.) и так на русском все говорят".

Читайте такжеУкраинский паспорт серьезно поднялся в рейтинге самых привлекательных в мире, инфографикаНапомним, в Украине стоит запустить широкомасштабную общественную дискуссию о возможности двойного гражданства для украинцев. "Однако мы не можем даже говорить о двойном гражданстве с Россией во время де-факто войны с ней", − заявил глава МИД Украины Павел Климкин.

При этом ранее Климкин заявлял о возможном уголовном наказании для украинцев за второй паспорт. "Я категорически отрицаю и категорически против любых даже идей или мыслей о легализации двойного гражданства [жителей Украины] с Россией, с агрессором", — подчеркнул он.

В свою очередь Венгрия продолжает раздавать паспорта закарпатским украинцам, несмотря на скандал. При этом перенесли торжественную церемонию вручения из Закарпатья на венгерскую территорию, где Украина не может предъявить им таких претензий.