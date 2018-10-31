В Яванском море обнаружен фюзеляж упавшего "Боинга" 737

Спасатели выяснят, точно ли находка военных - тот самый фюзеляж / Reuters

Индонезийские военные, которые вместе со спасателями занимаются поисками упавшего в Яванское море самолета Boeing 737 местной авиакомпании Lion Air, сообщили, что смогли обнаружить место, где может находиться корпус самолета - в нем должны быть большая часть тел пассажиров и черный ящик.. Об этом

"Сегодня утром был получен доклад об обнаружении яркого пятна на дне, это предположительно фюзеляж лайнера", - сообщает Detik, цитируя главнокомандующего Вооруженными силами Индонезии Хади Тчахджанто.

Читайте такжеУпавший в Индонезии Boeing имел технические проблемыГлавком ВС отметил, что обнаруженный объект имеет длину в 20 метров.

Также он сказал, что "спасателям необходимо время, чтобы подтвердить полученные координаты". На данный момент спасательные службы готовяться проверить находку, чтобы быть уверенными в обнаружении именно искомого корпуса самолета.

Ранее сообщалось, что в Индонезии самолет Boeing 737 рейса JT-610 авиакомпании Lion Air через 13 минут после взлета пропал с радаров. Воздушное судно врезалось в море и затонуло, на борту находились 189 человек. Выживших не осталось. Украинцев среди погибших не было.