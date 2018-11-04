Лунатизм или самоубийство: в Москве при странных обстоятельствах погиб известный музыкант

4 ноября 2018, 17:35

Роман Гринев страдал кратковременными нарушениями памяти и парасомническим расстройством.

Роман Гринев
Роман Гринев / Фейсбук Р.Гринева

На 42-ом году жизни в Москве при странных обстоятельствах погиб известный джазовый музыкант Роман Гринев.

Как сообщили близкие музыканта в Facebook, Гринев погиб в результате падения с балкона квартиры на 17-ом этаже.

Родные погибшего подозревают, что причиной трагедии может быть лунатизм Гринева.

Как рассказал продюсер Виктор Радзиевский после серьезной травмы головы, полученной два года назад во время уличного грабежа, Роман страдал кратковременными нарушениями памяти и парасомническим расстройством, схожим с лунатизмом.

"Ромы не стало. Его больше нет. Это невозможно, но это так. Зачем, почему он это сделал? Это не он, это болезнь", - говорится в сообщении, размещенном на странице музыканта в Facebook после его смерти.

Напомним, в июне, застрелился известный украинский режиссер, продюсер, путешественник и писателя Леонид Кантер. Его тело обнаружили в селе Обирок Борзнянского района Черниговской области. Режиссеру было 38 лет.

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