Кремль планирует разместить в Беларуси свои военные базы - эксперт

Кремль не против разместить свои войска на территории Беларуси

Москва даже не скрывает своего желания обустроить на территории Беларуси свои военные базы. Повод для этого дали поляки - со своим желанием построить у себя военную базу для США.

Поляки, которые носятся со своим "Форт Трампом", и договоренность о военной базе между Дудой и Трампом стали для Кремля прекрасным поводом вновь потребовать от Лукашенко размещения своей военной базы в Беларуси, заявил эксперт Андрей Паливода, пишет ZN.UA.

"В Минске политологи полагают, что создание в Беларуси российской военной базы было условием, которое выдвинул Александру Лукашенко Владимир Путин 22 сентября на переговорах в Сочи. Мол, Россия возобновит "углеводородное субсидирование" белорусской экономики при условии, что глава Беларуси наконец согласится на постоянное военное присутствие России", — отмечает эксперт.

Читайте такжеЛукашенко пригрозил "что-нибудь разместить" из-за военбазы США в ПольшеНапомним, 17 сентября президент США Дональд Трамп провел переговоры с польским президентом Анджеем Дудой. По итогам встречи они решили расширить сотрудничество в сфере обороны и разведки и сообщили о возможном размещении в Польше американской военной базы.

В свою очередь, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что подконтрольное ему ведомство планирует восстановить полк польских ВС на границе с Россией. "Я принял решение о восстановлении полка в Сувалки. Безопасность - один из наших приоритетов. В ближайшие месяцы численность подразделения, действующего в Сувалки, будет увеличена", - отметил он.

В ответ министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Москва будет вынуждена принять ответные меры в случае размещения в Польше дивизии военнослужащих США. "В этих условиях мы вынуждены принимать ответные меры и должны быть готовы нейтрализовать возможные военные угрозы на всех направлениях", - сказал Шойгу.