Кремль планирует разместить в Беларуси свои военные базы - эксперт

5 ноября 2018, 07:13

Поводом для этого стало желание поляков устроить у себя военную базу для США.

российская армия
Кремль не против разместить свои войска на территории Беларуси

Москва даже не скрывает своего желания обустроить на территории Беларуси свои военные базы. Повод для этого дали поляки - со своим желанием построить у себя военную базу для США.

Поляки, которые носятся со своим "Форт Трампом", и договоренность о военной базе между Дудой и Трампом стали для Кремля прекрасным поводом вновь потребовать от Лукашенко размещения своей военной базы в Беларуси, заявил эксперт Андрей Паливода, пишет ZN.UA.

"В Минске политологи полагают, что создание в Беларуси российской военной базы было условием, которое выдвинул Александру Лукашенко Владимир Путин 22 сентября на переговорах в Сочи. Мол, Россия возобновит "углеводородное субсидирование" белорусской экономики при условии, что глава Беларуси наконец согласится на постоянное военное присутствие России", — отмечает эксперт.

Читайте такжеЛукашенко пригрозил "что-нибудь разместить" из-за военбазы США в ПольшеНапомним, 17 сентября президент США Дональд Трамп провел переговоры с польским президентом Анджеем Дудой. По итогам встречи они решили расширить сотрудничество в сфере обороны и разведки и сообщили о возможном размещении в Польше американской военной базы.

В свою очередь, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что подконтрольное ему ведомство планирует восстановить полк польских ВС на границе с Россией. "Я принял решение о восстановлении полка в Сувалки. Безопасность - один из наших приоритетов. В ближайшие месяцы численность подразделения, действующего в Сувалки, будет увеличена", - отметил он.

В ответ министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Москва будет вынуждена принять ответные меры в случае размещения в Польше дивизии военнослужащих США. "В этих условиях мы вынуждены принимать ответные меры и должны быть готовы нейтрализовать возможные военные угрозы на всех направлениях", - сказал Шойгу.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Россия Москва Беларусь Кремль Польша Александр Лукашенко российская военная база
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
00:35
В Сети появилось видео, как террористы зовут молодежь ОРДЛО на "выборы" в стиле Skibidi
04 ноября, воскресенье
23:22
США призывают власти Украины привлечь к ответственности виновных в смерти Гандзюк - Йованович Видео
22:59
Журналисты обнаружили тайную резиденцию главы УПЦ МП Онуфрия Фото Видео
22:24
Напавшим на Гандзюк грозит до 15 лет за решеткой - Князев
21:53
Стала известна возможная причина терактов в Керчи и Архангельске Видео
21:49
Хуг отказался считать Россию агрессором - СМИ
21:28
"Размер ноги у Нади вытянут до 50-го": Дорофеева похвасталась новым снимком с Позитивом Видео
21:01
В Ростове-на-Дону неожиданно утонул мост
20:36
"Приложим все усилия": Князев заявил, что исполнители нападения на Гандзюк расскажут о заказчиках Видео
20:00
"На перевязку — под общим наркозом": активист рассказал об адских муках Екатерины Гандзюк Видео
19:59
"Пусть лежит. Это ж красиво": журналист показал фото крана, упавшего на палубу ТАКР "Адмирал Кузнецов"
19:31
Иранский генерал ответил на угрозу Трампа в стиле "Игры престолов"
19:15
"Запрет" для патриарха Филарета: в УПЦ КП пожаловались на московский информационный вброс Видео
18:59
Барак Обама хочет снять фильм про первые месяцы президентства Трампа
18:37
По делу Гандзюк проведена 21 экспертиза, допрошено 367 человек - ГПУ
18:15
"Орех так и просится на грех": Даша Астафьева показала фото в образе спортсменки из украинской комедии Видео
18:13
В Индонезии спасатели подняли на поверхность 105 тел погибших при падении Boeing 737 Видео
17:41
"Вот они, скрепы": политолог потроллил фото Путина и патриарха Кирилла с цветами Фото Видео
17:40
Убийц Гандзюк надо судить в Киеве, а не в Херсоне - журналист Видео
17:35
Лунатизм или самоубийство: в Москве при странных обстоятельствах погиб известный музыкант
17:19
"Ее убили": по Украине пройдет серия акций в память погибшей Екатерины Гандзюк Видео
16:55
Смерть Екатерины Гандзюк: полиция внесла в дело о нападении важные изменения Видео
16:50
Синоптик предупредила о первых морозах: прогноз погоды на начало недели Видео
16:25
"Голоса нет": Вера Брежнева с мужем выступила на российском канале, опубликовано видео Видео
16:00
"Загонят в угол": офицер США сказал, чем Трамп может пригрозить Путину Видео
15:58
"Схема воровства": СМИ рассказали о провале новой системы питания в ВСУ
15:44
Активисты выдвинули свою версию гибели Кати Гандзюк
15:30
"Как всегда, виноват Путин?": в Сети отреагировали на смерть Екатерины Гандзюк Видео
15:29
Динамо готовит трансфер полузащитника сборной Украины – СМИ
15:07
Смерть Екатерины Гандзюк: появилась реакция Евросоюза
14:49
"Семья оказалась в ловушке": названа возможная причина смертельного пожара в Днепре Видео
14:46
Автокефалия УПЦ: СМИ назвали имя вероятного главы единой церкви Видео
14:43
Лукашенко пригрозил "что-нибудь разместить" из-за военбазы США в Польше
14:18
"Оружие Кремля": эксперты предупредили о подготовке новой хакерской атаки Видео
14:04
Порошенко отреагировал на сообщение о смерти Гандзюк
14:00
Покушение на координатора С14: названы имена возможных исполнителей преступления Фото
13:50
Стала известна предварительная причина смерти активистки Екатерины Гандзюк Видео
13:28
"Иногда стреляю в людей": опубликована личная переписка "керченского стрелка" Фото Видео
13:09
Екатерина Гандзюк: что известно об активистке
12:49
В больнице скончалась облитая кислотой активистка Екатерина Гандзюк Видео
12:36
"У меня такой организм": нардеп объяснил привычку спать на заседаниях Рады Видео
12:22
"Руками гладила ее груди… потом у меня не встало": разгорается скандал из-за школьного учебника Фото
11:55
Московский патриархат перед выбором: эксперт объяснил, когда УПЦ МП потеряет каноничность Видео
11:34
Разборки в "ДНР": боевики бросили на подвал "депутата народного совета" Видео
11:14
В НАТО спрогнозировали последствия войны с Россией
10:59
"Мочалку между ног зажала": Волочкова разозлила Сеть голыми фото из бани Фото
10:31
Путинский разномастный сброд ломает очередную комедию мнение
10:25
Томос об автокефалии: в РПЦ Порошенко обвинили в нарушении Конституции Видео
10:20
"Комариный писк": крымские оккупанты желчно прокомментировали ракетные учения Украины
10:04
В Донецке произошел мощный взрыв: опубликовано фото
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять