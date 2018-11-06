В ОБСЕ отреагировали на слова Хуга о России-"не агрессоре"

Экс-замглавы СММ ОБСЕ Александр Хуг / Reuters

Глава СММ ОБСЕ Эртурул Апакан, комментируя слова экс-замглавы Миссии Александра Хуга о России, заявил, что это его личное мнение и оно не отражает позиции СММ.

Об этом сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы, первая зампредседателя Верховной Рады Ирина Геращенко.

"Часть текста, опубликованного в интервью в журнале Foreign Policy, была некорректно процитирована и потом исправлена. Задача СММ ОБСЕ в Украине - устанавливать и отчитываться о фактах. Факты, изложенные в наших отчетах, говорят сами за себя. Мы, как и прежде, решительно привержены реализации мандата для поддержки Украины и содействию нормализации ситуации", - приводит слова Апакана Геращенко в своем Facebook.

Напомним, бывший первый заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг заявил, что не считает Россию страной-агрессором.

"Нет, но я считаю, что Россия, как и Украина, и отдельные районы Донецкой и Луганской областей, признали, что существует большая проблема, которая требует решения, и все они приняли на себя обязательства", - сказал Хуг в интервью ТСН, отвечая на вопрос, считает ли он РФ страной-агрессором.

Ранее в интервью Foreign Policy Александр Хуг заявил, что сотрудники Миссии "не увидели прямых доказательств российского вмешательства (в конфликт на Донбассе. - Прим.)".

Слова Хуга прокомментировала первый зампред Верховной Рады Ирина Геращенко.

"Стоит напомнить мистеру Хугу, что миссия СММ еженедельно фиксирует на Донбассе и отражает в своих официальных отчетах новейшую российскую радиолокационную и другую технику, танки, другое оружие. Российкое. Новое. Не советское. Такое не купишь на базаре и не перерисуешь вместо звездочки российский флаг", - написала она в Facebook.

Позже журнал заменил слова Хуга в интервью многоточием.