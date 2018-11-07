"Новый подход": в Европарламенте предложили снять европейские санкции с России

Заседание Европарламента / 112.ua

Италия продолжает сеять раздор в Европейском парламенте - так, теперь органу управления предложено рассмотреть поправку о полном снятии всех санкций с России, внесенную в ежегодный доклад о реализации внешней политики Европейского Союза.

Сейчас в Европарламенте готовится к голосованию внесенный комитетом по иностранным делам проект ежегодного доклада о выполнении общей внешней и оборонной политики ЕС. На данном этапе депутаты ЕП могут внести в документ правки, которые считают нужными, пишет "РИА Новости"

Этим воспользовался депутат от Италии Марио Боргезио, который внес правку в пункт 16-й документа - правка заявляет о необходимости "нового подхода" Евросоюза в отношениях с "восточным соседом" (имеется в виду Россия).

"ЕП считает, что в общих интересах ЕС и России укреплять отношения, соответствующие международному праву; считает также целесообразным снять санкции, наложенные на Россию, которые не достигают ничего, кроме экономического кризиса, который затрагивает экспортеров, и повышения нестабильности в сфере внешней политики и обороны", - говорится в поправке.

Ранее в ЕС уже пригрозили Италии санкциями, если Италия продолжит действовать вразрез с мнением Брюсселя.

7 ноября стало известно, что Государственный департамент США планирует ввести новые санкции против России, поскольку это государство не соблюдает международное законодательство о химическом оружии в связи с отравлением в Солсбери.

Как известно, ранее ожидалось, что в ноябре США введут санкции против России из-за отравления Сергея Скрипаля. Но позже советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что американская администрация пока не рассматривает этот вопрос.