Брат Путина прикрывал своим именем сомнительные проекты в 33 компаниях - СМИ

Игорь Путин - второй слева / proekt.media

У двоюродного брата российского президента Владимира Путина Игоря, замешанного в скандалах с отмыванием денег через европейский Danske Bank и британские финансовые структуры, богатый "послужной список" - он являлся совладельцем или членом управленческой верхушки в 33 компаниях, из которых на сегодняшний день 15 закрыты, шесть обанкротились и еще шесть ликвидируются.

Казалось бы, человек активно крутится в бизнес-сфере, но нет - бизнесмен из Игоря Путина был, прямо говоря, никакой. Если он что и продавал, то только свою фамилию, пишет российское издание "Проект".

Так, бывший вице-президент "Мастер-банка" Евгений Пинский, который в свое время совместно с Игорем Путиным создал офшорную компанию на Британских Виргинских островах, заявил более, чем откровенно, что основным товаром Путина была его принадлежность к Семье.

"Слишком много желающих было воспользоваться его фамилией", - мрачно пошутил он.

Игорь Путин начинал свою карьеру в рязанской Лицензионной палате - по образованию инженер, бывший военный, которому всю жизнь светило прожить в Рязани... если бы не резкий взлет на властные вершины его двоюродного брата. Почти сразу после того, как Владимир Путин стал президентом, Игорь переехал в Москву, где стал вице-президентом Газэнергопромбанка, тогда принадлежавшего структурам "Газпрома", а теперь слившегося с банком "Россия".

Впрочем, в этом должности он пробыл недолго - менее четырех месяцев. По данным "Проекта", уволиться из банка после некого инцидента его попросил Владимир Путин, тогда уже президент России. Он же посоветовал брату "быть незаметным".

Следующей важной вехой в жизни Игоря Путина стала Самара, где местный олигарх Андрей Ищук назначил его главой совета директоров своего Самарского резервуарного завода (СРЗ). Близкий к Кремлю источник издания рассказал, что Ищук "хотел себе солидного человека для прикрытия, с красивой фамилией, чтобы не трогали лишний раз".

"И нашел себе этого Путина", – добавил собеседник. По словам "Проекта", именно тогда Путин осознал ценность своей фамилии и понял, как это можно использовать.

"При знакомстве он дал мне визитку, но перед этим расписался на ней. Типа автограф оставил. И мне сразу стало все про него понятно", – рассказал бывший друг Игоря Путина. А бывший сотрудник СРЗ вспоминает, что Игорь Путин всегда носил с собой пачку фотографий, на которых был снят вместе с российским президентом, и использовал эти снимки в роли "тяжелой артиллерии" - в сочетании с фамилией действовало убийственно.

В середине 2000-х Игорь Путин обзавелся кабинетом в двухэтажном особняке на Арбате, который тогда принадлежал Евгению Биргеру - ныне главе Почты Узбекистана, а тогда преуспевающему российскому бизнесмену. Кабинет Игорь Путин обнародовал в соответствии со своим "профилем" - так, на каждой стене висел портрет его двоюродного брата.

Биргер расщедрился на кабинет для Путина не просто так - Михаил Черной, который, по некоторым данным, был членом "измайловской" организованной преступной группировки, хотел построить гостиницу на месте этого особняка. Гостиницу, конечно, так и не построили - криминальные авторитеты уважали президента Путина и с пиететом относились к его родственникам.

"С тех пор предоставление своего имени для защиты чужого бизнеса – главная работа Игоря", – отмечает издание.

Позднее Игорь Путин поработал и в "Мастер-банке" с уже упоминавшимся Пинским; там его запомнили после того, как на табличке своего кабинета рядом с фамилией он поместил герб России. Затем Игорь Путин поработал в правлении еще двух банков - под его "управлением" побывали Русский земельный банк и Промсбербанк. Первый считается лидером российского обнала, а вторые два, по информации источников издания, участвовали в выводе денег за границу. Оба банка Игорь Путин неожиданно покинул в 2013 году.

В ответ на запрос издания пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что родственники вообще не поддерживают контактов.

"Они вообще не общаются. Президент не осведомлен о работе Игоря Путина".

Сам Игорь Путин жалуется, что не может даже поздравить брата с днем рождения - не допускают его "к телу". О том, сколько бизнес-проектов сорвалось у него из-за такого "недопуска", Путин благоразумно не упоминает.

Сейчас Игорь Путин на пенсии, обитает в собственном доме на купленном за полученные от своей деятельности деньги участке. С журналистами он наотрез отказался общаться.

Напомним, расследование по факту отмывания "российских денег" через Danske Bank, которые вызвало широкий резонанс в Европе, в поисках российских нелегальных активов привело следствие в Лондон, а среди участников схем оказались родственники Путина.