Индонезия может отказаться от российских Су-35 и заменить их на F-16

Новейший истребитель Су-35С / mil.ru

Индонезия может отказаться от уже существующих договоренностей о приобретении российских истребителей Су-35.

Страна не против обзавестись российскими самолетами, однако из-за новых американских санкций Индонезия будет вынуждена закупать западные истребители, а Су-35 могут заменить на американские F-16, заявил официальный представитель ВВС Новьян Самьега, пишет Jane’s.

Соответственно, отметил представитель, хотя контракт уже подписан, сделку придется раторгнуть.

Контракт на поставку в Индонезию 11 истребителей Су-35 был подписан в феврале 2018 года. По неофициальным данным, его стоимость составляет более $1 млрд. Сообщалось, что Индонезия должна была получить от РФ коммерческий кредит на закупку истребителей.

Читайте такжеВ России из-за санкций разваливается высокотехнологичный проектНапомним, администрация президента США Дональда Трампа начала работу над пакетом новых санкций, направленных против российских и иранских компаний. Под удар попадут компании, работающие над восстановлением Сирии.

Напомним, ранее Министерство торговли Соединенных Штатов объявил о введении санкций против еще 12 российских компаний и предприятий.

Ранее в санкционный "черный список" США угодили еще 33 российских должностных лица и компании, которых американцы считают связанными с российским оборонным и разведывательным сектором.