Индонезия может отказаться от российских Су-35 и заменить их на F-16

Уже заключенный контракт на 1 миллиард долларов придется расторгнуть.
Индонезия может отказаться от уже существующих договоренностей о приобретении российских истребителей Су-35.
Страна не против обзавестись российскими самолетами, однако из-за новых американских санкций Индонезия будет вынуждена закупать западные истребители, а Су-35 могут заменить на американские F-16, заявил официальный представитель ВВС Новьян Самьега, пишет Jane’s.
Соответственно, отметил представитель, хотя контракт уже подписан, сделку придется раторгнуть.
Контракт на поставку в Индонезию 11 истребителей Су-35 был подписан в феврале 2018 года. По неофициальным данным, его стоимость составляет более $1 млрд. Сообщалось, что Индонезия должна была получить от РФ коммерческий кредит на закупку истребителей.
Читайте такжеВ России из-за санкций разваливается высокотехнологичный проектНапомним, администрация президента США Дональда Трампа начала работу над пакетом новых санкций, направленных против российских и иранских компаний. Под удар попадут компании, работающие над восстановлением Сирии.
Напомним, ранее Министерство торговли Соединенных Штатов объявил о введении санкций против еще 12 российских компаний и предприятий.
Ранее в санкционный "черный список" США угодили еще 33 российских должностных лица и компании, которых американцы считают связанными с российским оборонным и разведывательным сектором.