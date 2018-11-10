"Нас учили и мы научились": в МИД РФ похвастались умениями РФ в информационной войне

Мария Захарова утверждает, что РФ побеждает в инфовойне

В российском министерстве иностранных дел считают, что усиление внимания в российским СМИ в странах Запада и претензии к российским журналистам со стороны этих стран свидетельствует о скорой победе России в информационной войне. Основным свидетельством, с точки зрения, МИД РФ, является ужесточение прав и свобод

"Если бы мы проигрывали, тогда бы много было бы по-другому – тогда бы не переписывались сейчас в срочном порядке внутренние законы во Франции, в Германии, в Великобритании, которые ужесточают требования к СМИ, к журналистике и так далее", – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в одном из пропагандистских телеканалов, пишет ТАСС.

Захарова также заявила, что якобы из-за этого "вызывают на ковер" владельцев и представителей мировых социальных сетей с требованием блокировать все, что связано с Россией.

"Нас долго учили, а мы взяли и научились и стали это делать во многом даже лучше",– Читайте также"Поставил Россию раком": эксперт рассказал о мифах путинской пропагандыдобавила Захарова.

В российском ведомстве утверждают, что для Запада "наступил момент растерянности", поэтому страны "сворачивают свободу".

"Настал момент тотального замешательства, и их большая ошибка – ограничения свободы у себя и свободы в отношении нас, относительно того, что мы распространяем информацию", – заявила представитель российского МИД.

Ранее российский журналист и блогер Аркадий Бабченко говорил, что в РФ режим Владимира Путина держится на телевизионной пропаганде и добавил — страна "до сих пор имперская и ксенофобская".