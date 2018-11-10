"Постановка!": в Сети разгорелся спор из-за официальных выводов Следкома РФ по Керчи

Владислав Росляков действовал один? Маловероятно

Вывод Следственного комитета по поводу теракта в Керчи - о том, что Владислав Росляков спланировал и осуществил расстрел в колледже в одиночку - сильно удивил пользователей сети, которые откровенно не поверили что керченский стрелок смог провернуть такое преступление самостоятельно.

Конечно, это спровоцировало ожесточенную дискуссию в Сети.

"Только совсем глупцы могут в это поверить, а раз пытаются в этом убедить, то режиссеры этого спектакля в Керчи на самом верху", - отметил один из пользователей Twitter.

Читайте такжеБойня в Керчи: в Следкоме РФ ответили на вопрос о сообщниках Рослякова"Сталлоне, блин, зеленеет от зависти", "Один, совсем один…", "А почему нет, ведь он проходил обучение в самой мощной, самой крутой, в самой не имеющей аналогов в мире армии РФ", "Все это постановка!", - пишут в сети.

Напомним, ранее была опубликована личная переписка "керченского стрелка".

Как известно 17 октября, в Керчи в колледже произошел взрыв − взорвалась бомба, начиненная металлическими предметами.

Позже стало известно о том, что атаку совершил студент Владислав Росляков, который затем покончил с собой. В результате теракта погиб 21 человек.