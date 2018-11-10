"Постановка!": в Сети разгорелся спор из-за официальных выводов Следкома РФ по Керчи

Пользователи не верят, что Росляков спланировал и осуществил теракт в одиночку.
Вывод Следственного комитета по поводу теракта в Керчи - о том, что Владислав Росляков спланировал и осуществил расстрел в колледже в одиночку - сильно удивил пользователей сети, которые откровенно не поверили что керченский стрелок смог провернуть такое преступление самостоятельно.
Конечно, это спровоцировало ожесточенную дискуссию в Сети.
"Только совсем глупцы могут в это поверить, а раз пытаются в этом убедить, то режиссеры этого спектакля в Керчи на самом верху", - отметил один из пользователей Twitter.
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Напомним, ранее была опубликована личная переписка "керченского стрелка".
Как известно 17 октября, в Керчи в колледже произошел взрыв − взорвалась бомба, начиненная металлическими предметами.
Позже стало известно о том, что атаку совершил студент Владислав Росляков, который затем покончил с собой. В результате теракта погиб 21 человек.