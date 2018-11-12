В 50-х годах США планировали потратить половину своего ВВП для защиты от ядерного удара - NI

Ядерная война чревата колоссальными потерями в населении / ТСН

Кошмар ядерного сдерживания становится особенно очевидным на фоне роста напряжения в мире и заявлений президента США Дональда Трампа о выходе США из договоров об ограничении стратегического ядерного вооружения. Межконтинентальная баллистическая ракета с ядерной боеголовкой и скоростью подлета, как правило, застает население врасплох. Опустошение после масштабных бомбардировок во время Второй мировой войны, кульминацией которых стал ядерный удар по Хиросиме и Нагасаки, усилило "пещерное" мышление, рожденное в траншеях Первой мировой, что стало особенно видно на фоне первых послевоенных десятилетий, когда мир жил под Дамокловым мечом советско-американского ядерного конфликта.

В самом начале ядерной эры обе стороны считали, что спасение от массированных ядерных ударов стоит искать в многочисленных бункерах (в 50-х и 60-х годах это было актуально). С ростом мощности ядерных бомб махровым цветом расцветали самые невероятные планы по постройке противоатомных укрытий, пишет National Interest.

Однако все планы о противоатомной защите быстро столкнулись с двумя проблемами - это масштаб угрозы и цифры. Все расчеты показывали, что эффект ядерного оружия огромен, и в тех убежищах, которые имеются, сможет выжить лишь незначительная часть людей. Если Советскому Союзу было не привыкать разменивать миллионы своих граждан на тактико-стратегические цели, то в Америке отношение к жизни гражданского населения даже в те годы было довольно трепетным. И тут в полный рост встала вторя проблемы - цена защиты большого населения очень быстро складывалась астрономическую сумму. В этом случае речь шла не столько о расходах на массовое строительство, сколько о масштабном социальном переформатировании под нужды длительной общественной жизни в бункерах.

"Если предположить, что ядерная война начнется, что я должен сделать?" - спросил президент США Дуайт Эйзенхауэр в 1956 году. Получив этот вопрос, американцы начали искать ответы. Один из них дал известный аналитический центр RAND.

Аналитики высказали предположение - если нельзя в короткое время эвакуировать из зоны удара население горизонтально, то следует эвакуировать его вертикально, под землю.

Роберт Панеро проводил надзор над исследованием в 1957-1958 годах, исследование касалось построения масштабных бункеров под каждым городом США. Это исследование профинансировал "Фонд Форда".

Планы были грандиозными; так, хранилища для сотен тысяч людей планировалось разместить на 300 глубине метров под населенными пунктами. Считалось, что этого достаточно, чтобы спастись от взрыва даже мегатонной водородной бомбы. Входы таких бункеров были широкими, словно дверь торговых центров, и повсеместными, как входы в метро, чтобы люди могли спуститься туда из различных точек города за считанные минуты.

Однако платой за спасение должен был стать образ жизни - американцы должны были придерживаться военной дисциплины, спать в больших общих комнатах, есть в общих столовых под наблюдением специальных служащих, а также ходить мыться группами. Как тогда, так и сегодня избалованные правами и свободами американские граждане кажутся маловероятными кандидатами для такой структуры.

К тому же, предложенный проект был колоссальным. Ценой спасения 86% американцев от последствий глобальной термоядерной войны становилась половина ВВП США на 1957 год - и деформация привычной людям социальной структуры.

"Мы все больше убеждались, что искажение общества будет неприемлемым. Не было даже вопроса о потере целого общества из-за ядерной войны. Но даже несмотря на это, можно было спасти жизнь в хранилищах от загрязнения. Сам опыт был очень тревожным для меня и других участников. Был ли это единственный способ решить проблему? Предложенное решение было похоже на управление страной в военном состоянии", - писал член Gaither Committee Спурджен Кини.

В 1959 году в США снова попытались разработать проект всеобщего спасения - на этот раз более привычный для образа жизни американцев. Его сформулировали студенты Архитектурного колледжа Корнелла. На занятиях профессора Фредерика Эдмондсона они разработали план создания постапокалиптического города-компании.

Согласно плану, девять тысяч жителей гипотетического среднестатистического американского городка в штате Нью-Йорк могли быстро укрыться в большом коммунальном убежище через ряд входов в центре города, пережить 20-мегатонный ядерный удар за 10 миль от города, а затем поддерживать работу заводов и школ, пока ядерное загрязнение не развеется. Приюты и соединительные тоннели в течение всего времени до начала войны должны были служить обществу в качестве торговых площадей и мест для проведения встреч.

Читайте такжеПолитолог объяснил, как выход США из договора о ракетах сыграет на руку МосквеОднако и этот проект был отвергнут - не только из-за его по-прежнему высокой стоимости, но и из-за ряда других причин.

Ответ президента Эйзенхауэра на выводы Gaither Committe был по-военному мрачным и вошел в учебники: "Нельзя допустить войну такого типа. У нас не хватит бульдозеров, чтобы расчистить улицы от трупов".

Со времен Карибского кризиса, когда мир стоял в шаге от всесжигащего ядерного конфликта, тема гражданской обороны в США остается "бедным родственником". В отличие от СССР, где к Судному Дню готовились до последнего дня страны и где в наследство СНГ досталась грандиозная система ГО, пусть даже к сегодняшнему дню частично неработоспособная и полуразграбленная.

"Никто просто не хочет думать об этом. Если бомбоубежища сократят потери, например, со 100 миллионов до 50 миллионов людей, это все равно означает, что десятки миллионов людей погибнут", - заявил автор блога Atomic Skies по имени Марк. Он отметил, что вся американская программа ГО оставила после себя "только ржавые таблички "ядерное бомбоубежище" на стенах".

Впрочем, примером успешной реализации всеобщей программы ГО (если не брать во внимание СССР и не соотносить размеры держав) может служить Швейцария, которая в свое время начала собственную дорогостоящую программу ядерной защитны. До 1980-х годов более 80% швейцарцев имели возможность быстро укрыться в убежищах.

Читайте такжеВ США пригрозили введением новых санкций за нарушение "ракетного" договораГерман Кан, автор того самого проекта RAND, отметил, что ядерное сдерживание работает лишь в том случае, когда противник уверен - "вы готовы рискнуть Лос-Анджелесом, чтобы достать Москву или Пекин". Убедительности такой стратегии придает мощная система ГО. А реверансы в пользу бесстрашия и демократически в таких вопросах ставят всю страну под угрозу.

Напомним, выступая на встрече со своими сторонниками в штате Невада глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что намерен вывести США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который в 1987 году подписали Михаил Горбачев и Рональд Рейган.

Позже Горбачев заявил, что "разрывать старые соглашения по разоружению ни в коем случае .

Как ранее сообщалось, президент России Владимир Путин заявил, что страны Европы могут попасть под ответный удар в случае расторжения Белым домом договора о ракетах средней и меньшей дальности.