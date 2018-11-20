Давить на Украину: лидер закарпатских венгров отличился скандальным заявлением

Западу предложили надавить на Украину / УНИАН

Запад должен надавить на украинские власти для решения проблем венгерского меньшинства на Закарпатье.

Как подчеркнул глава Общества венгерской культуры (КМКС) Закарпатья, народный депутат Василий (Ласло) Брензович, представители венгерского меньшинства направляли обращения в институты ЕС по поводу притеснения венгров Закарпатья.

При этом они каждый раз наталкивались на "двойные стандарты ЕС", подчеркнул он в интервью венгерскому изданию 888.hu.

Он обвинил структуры ЕС в неохотной и формальной реакции на обращения представителей венгерского меньшинства Закарпатья.

"Мы увидели, что вещи, которые Брюссель осуждает в Венгрии, совсем не беспокоят его в других странах, в частности, в Украине", - подчеркнул Брензович.

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Выходом из сложившейся ситуации он назвал давление Запада на украинские власти: "Урегулирование ситуации возможно только в том случае, если Запад, который имеет очень большое влияние на Украину, будет готов серьезно требовать от украинского государства уважать европейские демократические ценности".

Напомним, накануне глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина не дала ответа на венгерские предложения по защите венгерского меньшинства на Закарпатье.

Ранее в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что венгерские дипломаты исказили информацию о цели прибытия 16 ноября в ведомство посла Венгрии в Украине Иштвана Ийдярто.

Недавно сообщалось о том, что посла Венгрии в Украине Иштвана Ийдярто вызвали в Министерство иностранных дел Украины в связи с последними высказываниями премьер-министра этой страны Виктора Орбана.