Генерал-разведчик объяснил, почему режим Путина мог убрать главу ГРУ

Режим Владимира Путина мог убрать Игоря Коробова из-за провалов ГРУ за рубежом, полагает эксперт / Reuters

Ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан считает, что начальника Главного управления Генштаба вооруженных сил РФ (ранее называлось Главное разведуправление) Игоря Коробова мог убрать режим президента Владимира Путина из-за провалов ГРУ за рубежом.

Смерть главы ГРУ могла быть связана и с объективными причинами, на состояние его здоровья могло повлиять отравление в Британии бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлия, рассказал эксперт в комментарии сайту "Сегодня".

"…не исключаю вероятности того, что и провалы ГРУ за последние два года в Великобритании, Нидерландах, Австрии, Украине и т.д. привели к устранению Коробова", — отметил собеседник.

Богдан не думает, что Коробов был так глуп и не понимал, что такое химическая атака-теракт в британском Солсбери. "Понятное дело, химоружие могло отражаться и на состоянии его здоровья, и на психологическом состоянии, и т.д. Вероятное отравление могло тоже повлиять на его здоровье и летальный исход", — добавил генерал.

Читайте такжеОтравление в Солсбери: опубликовано новое видео с подозреваемыми ГРУшниками"Но все-таки я склонен к тому, что Путин постепенно и поэтапно убирает таких статусных людей, которые или не справляются с его заданиями, или являются невыгодными свидетелями планов и совершенных агрессивных актов путинского режима против других стран, людей…", — заявил он.

"Россия стала на "тропу войны" и пытается воссоздать свое имперское величие времен династии Романовых. Об этом, кстати, открыто и неоднократно говорил сам Путин. Понятно, что РФ будет так действовать до тех пор, пока международное сообщество и Запад не введут более действенные, решительные и чувствительные меры и в части санкционных аспектов, и в части ограничения военных возможностей России", — полагает эксперт.

Ранее сообщалось, что Игорь Коробов умер на 63-м году жизни. В российском Минобороны утверждали, что начальник ГРУ скончался из-за "тяжелой и продолжительной болезни". Позже был назначен исполняющий обязанности главы ведомства.