Автокефалия УПЦ: Сербской церкви мерещится смута и раскольники в Украине

Епископ Моравичский Антоний / Скриншот

Архиерей Сербской Православной Церкви, епископ Моравичский Антоний заявил о том, что в Украине пытаются смутами разделить единство Православной Церкви.

Он также рассказал о позиции Сербской Церкви по украинскому вопросу, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ МП.

"Сербская Православная Церковь в лице своего Архиерейского Собора, который состоялся 6-8 ноября сего года, приняла очень четкое решение о том, что будет признавать только каноническую Украинскую Православную Церковь под омофором Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия и не будет признавать и сослужить с раскольническими организациями, которые возглавляет Михаил Денисенко и так называемый митрополит Макарий (Малетич)", - подчеркнул он.

По его словам, за последние 300 лет существовала одна Церковь, а сейчас происходят изменения.

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"Это каноническое нарушение, которое разрушает церковные традиции. И, во-вторых, давать Томос и автокефалию может не одна Православная Церковь, а через консенсус всех Православных Поместных Церквей. Их никто по этому вопросу не спросил, и большинство из них не согласны с решением Константинопольского Патриархата", - добавил епископ Антоний.

Накануне в РПЦ заявили о том, что Константинополь планирует вернуть себе более 20 объектов в Украине.

Напомним, патриарх УПЦ КП Филарет заявил о том, что после получения Томоса об автокефалии в Украине не останется "московского духа".

Ранее президент Петр Порошенко заявил о том, когда Украине со стороны Константинополя будет предоставлен Томос об автокефалии украинской церкви.