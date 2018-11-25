"Это серьезно": в Европарламенте прокомментировали эскалацию конфликта России и Украины на Азове

Зал заседаний Европарламента / Reuters

В Европейском парламенте прокомментировали конфликт, произошедший в воскресенье, 25 ноября, между кораблями России и Украины в акватории Азовского моря.

Как написала на своей странице в сервисе микроблогов Twitter немецкий политик и депутат ЕП Ребекка Хармс, руководству всех стран Европы нужно обратить гораздо больше внимания на российско-украинское противостояние на Азове.

"Эскалации в Азовском море − это серьезно и требует больше вашего внимания", − написала она.

Напомним, ранее сообщалось о том, что украинский буксир утром 25 ноября протаранило российское судно. Далее спецслужбисты из ФСБ обвинили корабли ВМС Украины в совершении опасных маневрах. Затем офицеры украинского флота рассказали о том, что произошло с экипажем буксира.

Позже стало известно о том, что российское судно получило пробоину во время тарана.

Ситуация продолжила развиваться и россияне закрыли вообще для прохода судов Керченский пролив. В свою очередь, украинские дипломаты обвинили Россию в вооруженной провокации.