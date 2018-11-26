Россия открыла третий фронт против Украины - EUObserver

26 ноября 2018, 16:57

Это может быть началом более широкой агрессии России против Украины, отмечает издание.

Захваченные украинские катера в Керчи
Захваченные украинские катера в Керчи / Reuters

Россия совершила ничем не спровоцированный акт открытой агрессии против Украины, обстреляв и захватив украинские корабли в нейтральных водах. Инцидент произошел в воскресенье, и момент был выбран довольно удачно - лидеры Европейского союза возвращались из Брюсселя после саммита, посвященному Brexit, а внимание СМИ было приковано к штурму мигрантами американо-мексиканской границы. Сначала российский корабль протаранил невооруженный украинский буксир в международных водах, а затем российские военные корабли открыли огонь по еще двум украинским, ранив шестерых моряков, двое из которых получили тяжелые ранения - при этом украинские корабли находились в нейтральных водах, на обратном курсе в Одессу. После непродолжительного боя все украинские корабли были повреждены и захвачены спецназом ФСБ РФ вместе с 23 членами экипажа.

"Неспровоцированная агрессия отметила открытие третьего фронта в российской войне против Украины, которая началась в 2014 году, когда протесты в Киеве свергли пророссийское правительство, а Украина начала сближение с Западом", - пишет EUObserver.

Издание напомнило, что два фронта против Украины Россия уже открыла - сначала она захватила Крым, который теперь набивает военными силами (включая ядерное оружие), затем устроила скрытое вторжение на украинский Донбасс, из-за которого более 10 тысяч человек погибли, регион лежит в разрухе, а несколько миллионов жителей были вынуждены бежать в другие регионы Украины.

События 25 ноября также могут иметь целью восстановление популярности Владимира Путина - в России его рейтинг рухнул до самых низких значений за последние десять лет.

Однако это может быть началом более широкой агрессии России, отметил в комментарии изданию неназванный дипломат ЕС. Он отметил, что Путин может попробовать вернуться к реализации проекта "Новороссия", который из-за упорного сопротивления украинской армии и мирового сообщества был отложен Кремлем в долгий ящик. Путин может приказать захватить новые территории Украины, так как России нужно пробить "коридор", который соединит оккупированный российскими войсками Крым с марионеточными республиками террористических организаций "ДНР" и "ЛНР", а как план-максимум - отрезать Киев от выхода в Черное море, удлинив "коридор" до непризнанного Приднестровья.

Россия просчиталась - на события немедленно отреагировали СМИ и мировое сообщество. США инициировали созыв чрезвычайной сессии Совета Безопасности ООН. Евросоюз был более сдержан в оценках, призвав стороны "действовать максимально сдержанно, чтобы остановить эскалацию немедленно". Примерно так же высказалось НАТО.

Читайте такжеСтало известно, что в СНБО решили по поводу мобилизации во время военного положенияОднако другие реакции на Западе были более агрессивны.

"Эта эскалация - это доказательство того, что Россия не заинтересована в любом результате переговорного процесса в Украине", - заявил немецкий депутат от ХДС Норберт Роеттген, который возглавляет комитет по иностранным делам в Бундестаге.

"Мы остро осуждаем российские действия, которые могут представлять угрозу для стабильности, безопасности в Европе", - отметили в польском МИД.

Не менее резко осудила агрессию России и Канада.

Важно отметить, что события в Азовском море произошли на фоне подготовки решения Евросоюза о расширении действия санкций против России. Соответствующее решение будет принято 13 декабря. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин уже призвал ЕС и США усилить последствия для России после этого инцидента.

По словам эксперта Atlantic Council Майкла Карпентера, Запад мог бы заморозить как минимум активы одного из российских ведущих банков, таких как "Сбербанк", "ВТБ" "Газпромбанк". А США, которые уже передали Украине противотанковые ракеты Javelin, могли бы рассмотреть передачу украинской армии противокорабельных ракет берегового базирования, чтобы парировать угрозу российского флота.

"НАТО стоит отправить свои корабли в Азовское море", - считает эксперт Atlantic Council Андерс Аслунд.

Издание напоминает, что морская агрессия России против Украины - только звено в длинной цепочке кремлевских провокаций. Так, Москва целый год играла "военными мускулами в Балтии", устроила покушение на территории Великобритании, организовала ряд кибератак и кампаний вмешательства в выборы. Российские военные самолеты симулировали атаку на фрегат Бельгии во время недавних учений НАТО в Балтийском море, а блокирование российскими войсками РЭБ GPS привело к тому, что норвежский фрегат столкнулся с танкером и затонул.

"Это четкий сигнал от России: "Смотрите, что мы можем и на что мы готовы пойти", - предупредил бельгийский военный Петер Рамбоер.

Напомним, 25 ноября во время планового перехода из порта Одессы в мариупольский порт пограничный корабль России протаранил буксир ВМС Украины. В результате атаки, в частности, был поврежден главный двигатель украинского судна. 

Позже в так называемом пограничном управлении Федеральной службы безопасности РФ по захваченному Крыму утверждали, что три украинских корабля "нарушили госграницу РФ и опасно маневрировали".

Потом стало известно, что российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля — два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу". В плен попали 23 украинских моряка-офицера, трое из них находятся в больнице в Керчи (захваченный РФ Крым).

Вооруженные силы Украины были приведены в состояние полной боевой готовности. Совет национальной безопасности и обороны рекомендовал президенту Петру Порошенко ввести военное положение на 60 суток. В понедельник, 26 ноября, глава государства подписал указ о вводе в стране военного положения.

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