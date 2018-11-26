Ничто не оправдывает применение силы Россией - Франция

Париж считает, что ситуация 25 ноября - прямое следствие оккупации Крыма Россией / EPA / UPG

Министерство иностранных дел Франции глубоко обеспокоено серьезными морскими инцидентами, которые имели место быть между Россией и Украиной в Керченском проливе.

"Принимая во внимание факты, которые нам известны в настоящее время, ничто не оправдывает такого применения силы со стороны России", - говорится в заявлении министерства, опубликованном в понедельник.

Французский МИД также заявил, что нападение России на украинские корабли является прямым следствием аннексии Крыма в 2014 году.

"Франция повторяет свою приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Мы призываем Россию и Украину к максимальной сдержанности, чтобы избежать военной эскалации", - говорится в заявлении.

Париж также потребовал от России в кратчайшие сроки освободить задержанных украинских моряков и вернуть захваченные корабли.

"Призываем Россию уважать право свободного прохода через Керченский пролив и право на судоходство в водах Азовского моря", - заявили в Париже.

Напомним, 25 ноября во время планового перехода из порта Одессы в мариупольский порт российский пограничный корабль протаранил буксир ВМС Украины. В результате атаки, в частности, был поврежден главный двигатель украинского судна.

Позже в так называемом пограничном управлении Федеральной службы безопасности России по захваченному Крыму утверждали, что три украинских корабля "нарушили госграницу РФ и опасно маневрировали".

Потом стало известно, что российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля — бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу". В плен попали 23 украинских моряка-офицера, трое из них находятся в больнице в Керчи (захваченный РФ Крым).

Вооруженные силы Украины были приведены в состояние полной боевой готовности. Совет национальной безопасности и обороны рекомендовал президенту Петру Порошенко ввести военное положение. В понедельник, 26 ноября, глава государства подписал указ о вводе в стране военного положения.