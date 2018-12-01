В РФ ответили на слова Порошенко о "плохих новостях" для Путина

Президенты РФ и Украины Владимр Путин и Петр Порошенко

Российский сенатор Владимир Джабаров, комментируя слова Петра Порошенко о "двух плохих новостях" для президента РФ Владимира Путина, назвал их "не поддающимися никакой логике".

"Я не могу понять, в чем его (заявления) смысл. В отмене выборов есть только один выгодоприобретатель - господин Порошенко. Другого, честного шанса выиграть у него просто нет", - приводит слова Джабарова RT.

Ранее, отвечая на заявление Путина, что киевские власти якобы специально устроили провокацию в Керченском проливе ради отмены выборов, Порошенко заявил, что президента в стране выберет народ Украины, а не Москва. При этом украинский лидер отметил, что отмена предстоящих выборов в стране была бы выгодна только России.

Напомним, 25 ноября российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки.

Киев утверждает, что суда совершали плановый переход, и российскую сторону о нем предупреждали. В результате столкновения шестеро военнослужащих Украины получили ранения.

В связи со столкновением украинских и российских кораблей СНБО и президент Украины Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела военное положение в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.