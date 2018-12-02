Журналист подслушал личный разговор Макрона с саудовским принцем

Эммануэль Макрон и Мохаммед бин Салман

Журналист The Guardian снял на видео приватную беседу президента Франции Эммануэля Макрона и саудовского наследного принца Мухаммеда бин Салмана.

По мнению журналиста, во время разговора речь шла либо об убийстве в Турции саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, либо саудовской политики в Йемене. При этом принц постоянно пытался успокоить Макрона.

"Не волнуйтесь", - говорил он.

"Я уже волнуюсь. Я обеспокоен. Я же говорил!" - сказал в ответ Макрон.

"Нет, ну, конечно же, слушаю", - ответил Мухаммед бин Салман, подчеркнув, что "все в порядке" и он "может справиться с обстановкой".

Макрон завершил разговор словами: "Вы знаете, я человек слова".

Журналист The Washington Post и оппозиционер власти Саудовской Аравии Джамаль Хашкаджи пропал 2 октября, когда отправился в саудовское консульство в Стамбуле.

Турция заявляла, что он был убит группой аравийцев, которые приехали в консульство незадолго до визита Хашкаджи. Эр-Рияд сначала отрицал все обвинения.

Пропажа журналиста и сообщения о причастности Эр-Рияда к его гибели вызвали резонанс в мире.