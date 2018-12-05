В России закрыли "отряды Путина": лучшие перфомансы сумасшедших бабок

​В России решением первомайский районный суд Краснодара ликвидировали фонд "Социальная справедливость", чья деятельность получила широкую известность под именем движения "Отряды Путина".

Как сообщает Медиазона, ликвидация произошла после неоднократных предупреждений организации. Российский Минюст указывал, что фонд не проводил аудит, не выкладывал ежегодные отчеты в открытый доступ и на общем собрании учредителей не утверждал благотворительные программы.

"Отряды Путина" быстро прославились в сети своими эксцентричными и провокационными акциями, чей уровень абсурдности вплотную приближался к лучшим номерам "Монти Пайтона" - огромное количество людей подписались на канал как источник неиссякаемого хорошего настроения.

В апреле пенсионерки записали гневное обращение к президенту США Дональду Трампу.

"От имени всего народа России, заявляем тебе, Трамп: мы ненавидим тебя, мы ненавидим твою политику, так как ты ненавидишь свой народ. Ты принимаешь наших перебежчиков, наших изменников родины, ведешь сплетни на весь мир. Дальше так продолжаться не может…", - заявляет одна из активисток.

К конце ролика активисты зачем-то порвали американский флаг.

Помимо регулярных требований посадить создателя Telegram Павла Дурова, запретить мессенджер, а также феерических неоднократных сожжений его портретов, пожилые сторонницы Путина обнаружили у Дурова "ген предательства" и даже нашли сходство с Андреем Власовым — генералом Красной армии, который создал во время Второй мировой войны Русскую освободительную армию, впоследствии казненным в СССР.

В ролике, размещенном на YouTube-канале, несколько бабушек сидят за столом и разглядывают фотографии Дурова в молодости и сейчас, сравнивая его лицо с чертами Власова.

"Власов — предатель наш военного времени, и Дуров. Вы посмотрите, как они похожи! Одно лицо", — произносит одна из активисток.

Внимание женщин особенно привлекли ушные раковины и залысины: в них они разглядели "явно выраженную агрессию". Форма подбородка лиц и Дурова, и Власова также навела пенсионерок на мысль о насилии.

В результате участницы дискуссии пришли к выводу, что внешне личности "идентичны", и назвали это сходство "геном предательства".

ПОХОРОНЫ ТРАМПА, НАВАЛЬНОГО И ДУРОВА

Очередной акцией стали "похороны" портретов президента США Дональда Трампа, его дочери Иванки Трамп, оппозиционного российского политика Алексея Навального и основателя мессенджера Telegram Павла Дурова.

Первым в "могилу" положили портрет президента США, следом за ним — фотографию Иванки Трамп, добавив, что "более кровожадной женщины в мире нет".

Туда же пенсионеры положили и портрет оппозиционера Алексея Навального. "Похоронили" и "канал, который пособник террористам во всем мире" — изображение иконки мессенджера Telegram, а затем в яму положили портрет Павла Дурова и флаг США.

СПАСЕНИЕ НАРОДА США

В августе "Отряды Путина" записали на искаженном английском языке обращение к народу США, в котором сообщили, что "очень переживают за будущее Америки".

"Мы очень переживаем за ваше будущее, ведь оно безнадежно и безрадостно. Мы говорим вам прямо в лицо, вам необходимо освободиться от рабства. Ваши лидеры ведут вас прямо в ад", − экспрессивно заявили пенсионерки.

Кроме того, фанатки Путина преклонного возраста посоветовали жителям США в кратчайшие сроки "избавиться от представителей Демократической партии".

Естественно, пенсионерки не удержались от безудержного славословия в адрес "выдающегося сына российского народа" Владимира Путина.

"И пусть вас не вводит в заблуждение его прирожденная скромность. Он будет отстаивать интересы России и мира во всем мире. Под его началом народ России неуязвим", − закончили свое выступления участницы "Отрядов Путина".

"СЖИГАНИЕ" КУРТА ВОЛКЕРА

Досталось и представителю Госдепа США по вопросам Украины Курту Волкеру, чей портрет на листке А4 пенсионерки сожгли.

"Суд над Волкером был скорым!" – подписали они видео, опубликованное в YouTube.

В ролике уже известные по прошлым абсурдным акциям бабушки обсуждают интервью Волкера Голосу Америки, в котором он заявил об усилении санкций в отношении России. "Его надо смять и сжечь", - предложила пенсионерка в красноречивой футболке с надписью "Отряды Путина".

Затем бабушки взяли портрет Волкера, подожгли его зажигалкой и превратили в пепел.

ПЛЕНЕНИЕ ТРАМПА

В ноябре бабушки пленили "президента США", устроив тому позорное шествие.

Человека в маске американского президента бабушки подталкивали вилами со словами "пошевеливайся" и "идешь еле-еле, давай быстренько". Абсурдное видео

Во время шествия Трампа пенсионерки толкали и всячески издевались настолько, насколько хватило их бурной фантазии, а в конце разорвали портрет.

ПОБЕДА НАД КАПИТАНОМ АМЕРИКОЙ

На одном из заседаний боевых пенсионерок к ним в офис внезапно с криками "юэсэй, юэсэй, Америка превыше всего" нагрянул "Капитан Америка", персонаж комиксов Marvel.

"Отряды Путина" не растерялись, мгновенно скрутили супергероя и отнесли его на мусорку.