Российский коп, работавший на ЦРУ, обратился к Трампу

Россиянин попросил Трампа обменять его и обеспечить убежище его семье

В России бывший полицейский Евгений Чистов, которого посадили по обвинению в государственной измене, обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой предоставить убежище его родным.

"Мою жену уже допросила ФСБ. Она ездила в посольство США на Украине для получения туристической визы, но ей отказали и она была вынуждена вернуться домой, где военнослужащие напали на нее и запугали. Я написал два письма в ЦРУ с просьбой помочь и не получил ответа", - говорится в колонке Чистова для The Guardian.

Бывший коп отмечает, что хотел бы безопасности для своей семьи.

"Из-за моего преступления, совершенного в пользу Соединенных Штатов, моя семья и я [подвергаемся] большой опасности в России. В США моя семья жила бы в безопасности", — пишет бывший полицейский.

Он также призывает Трампа обменять его, напоминая, что в американских тюрьмах есть люди, осужденные за шпионаж в пользу Москвы.

Напомним, ранее министерство обороны Великобритании сочло журналистов пропагандистского кремлевского телеканала шпионами после того, как они попытались проникнуть на одну из военных баз британских вооруженных сил.