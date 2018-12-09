Трамп заявил об отсутствии доказательств о вмешательстве России в американские выборы

Трамп заявил, что его связь с Россией оказалась ложью / Фото: REUTERS

Президент США Дональд Трамп заявил, что в деле о возможном вмешательстве РФ в выборы США в 2016 год за этот период времени так и не нашли доказательств.

"Это иллюзия заговора, нет ни одного доказательства сговора … После всего, что мы пережили, после того, как потратили миллионы на расследование мы видим, что заговора с РФ нет. Нет ничего для импичмента. Пора прекратить охоту на ведьм", - написал он в Twitter.

Данным заявлением Трамп отреагировал на слова спецсоветника ФБР Роберта Мюллера, который расследует дело о вероятном сговоре Трампа с РФ. Он утверждает, что кто-то из окружения президента США еще в начале предвыборной кампании контактировал с гражданином России.

Напомним, ранее легендарный американский журналист Боб Вудворд в своей книге "Страх. Трамп в Белом доме" рассказал, как президента США отговаривали от встречи со специальным прокурором Робертом Мюллером и дачи показаний по делу о вмешательстве РФ в американские выборы.