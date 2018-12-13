Дыру в российском космическом корабле "Союз" затыкали тампоном - СМИ

Марлевый тампоны / Wday

Дыру в пристыкованном к Международной космической станции российском корабле "Союз МС-09" затыкали марлевым тампоном, пропитанным клеем-герметиком.

Соответствующее сообщение опубликовало новостное агентство ТАСС со ссылкой на собственный информированный источник. "Чтобы ликвидировать течь в "Союзе", в августе космонавты Прокопьев и Артемьев по указанию ЦУП (Центра управлений полетами −"Главред") использовали марлевый тампон, пропитанный герметиком, который заложили в дырку изнутри корабля. Потом, во время выхода в открытых космос, когда они добрались до дыры, то обнаружили, что конец этого тампона оттуда и торчал", − рассказал он.

Далее, за минувшие три месяца из наружной части такой своеобразной "заглушки" в космическом вакууме полностью испарилась какая-либо жидкость, герметик и марля стали хрупкими, поэтому тампон попросту рассыпался.

корабль "Союз МС-09" / АиФ

Напомним, ранее в NASA озвучили планы по отказу от российских "Союзов" в качестве транспорта для полетов в космос.