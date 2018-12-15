Трамп определился с кандидатурой главы аппарата Белого дома

Трамп назначил временного главу аппарата Белого дома / Фото: REUTERS

Президент США Дональд Трамп назначил директора административно-бюджетного управления Белого дома Мика Малвэйни на должность исполняющего обязанности главы аппарата Белого дома.

"Рад сообщить, что Мик Малвэни, директор административно-бюджетного управления, будет назван исполняющим обязанности главы аппарата Белого дома после ухода Джона Келли, который отлично служил нашей стране. Мик проделал выдающуюся работу на должности директора, жду совместной работы с ним в новом качестве, так как мы продолжаем делать Америку снова великой!", - написал американский лидер в Twitter.

Трамп добавил, что нынешний глава аппарата Белого дома Джон Келли хорошо работал на своем посту, однако оставит должность в конце текущего года.

/ Фото: Twitter/Дональд Трамп

Как известно, ранее Трамп сообщал, что готов сменить главу аппарата Белого дома с 2019 года, но назначение может быть временным.

Как ранее сообщалось, глава аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли в приватных беседах с сослуживцами назвал президента Дональда Трампа идиотом, а также прямо заявлял, что тот "утратил рассудок".