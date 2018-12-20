Минюст США спешит до выборов отдать деньги Лазаренко Украине

Лазаренко заключил перемирие с США, а теперь его саботирует / hromada.kiev.ua

В США в суд округа Колумбия подан иск от Министерства юстиции США относительно затягивания переговоров о мировом соглашении со стороны экс-премьер-министра Павла Лазаренко.

Как сообщает Deutsche Welle, в условиях договоренности было указано, что часть денег, конфискованных у Лазаренко, вернут Украине, если бывший политик подпишет мирное соглашение.

Отмечается, что остальную сумму из 200 миллионов долларов планируют поделить между собой США и другие страны, которые стали участниками судебных разбирательств.

Минюст США констатирует, что процедура подписания мирного соглашения уже чрезмерно затянулась. В ведомстве констатируют, что опасаются вероятности оттягивания процесса до выборов президента в Украине. Американские чиновники уверяют, что после избрания нового президента Украина может деньги Лазаренко не получить.

Напомним, генпрокурор Юрий Луценко рассказал, как поделят конфискованные деньги Лазаренко.