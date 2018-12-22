"Мелочь на чай": оккупанты съязвили по поводу помощи Вашингтона ВМС Украины

Захваченные РФ украинские корабли в порту Керчи / Reuters

Депутат Госдумы РФ от аннексированного Крыма Руслан Бальбек назвал выделенные Вашингтоном $10 млн помощи ВМС Украины "мелочью на чай".

"10 миллионов не компенсируют ни политических, ни моральных потерь украинского государства после керченского позора, ведь военный престиж за деньги не купишь, а на сегодняшний день мы имеем три арестованных корабля и 24 украинских моряка, которые задержаны как уголовные преступники", - приводит РИА Новости слова оккупанта.

По его словам, Вашингтон играет роль толстосума, "проходящего мимо церковной паперти, где с протянутой рукой заливается слезами Украина - но крупные купюры жалко, поэтому дал ей мелочь на чай".

Ранее сообщалось, что Вашингтон выделит $10 млн в качестве помощи Военно-морским силам Украины после "опасной эскалации со стороны России" в Керченском проливе.

Напомним, 25 ноября российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки.

Киев утверждает, что суда совершали плановый переход, и российскую сторону о нем предупреждали. В результате столкновения шестеро военнослужащих Украины получили ранения.

В связи со столкновением украинских и российских кораблей СНБО и президент Украины Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела военное положение в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.