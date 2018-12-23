Трамп назвал имя нового главы Пентагона

Трамп не сошелся характером с главой Пентагона бывшего президента Обамы / Reuters

Президент США Дональд Трамп озвучил имя нового Министра обороны страны, который возглавит стратегическое ведомство с 1 января 2019 года.

В Twitter он написал, что Пентагон возглавит заместитель министра Патрик Шанахан.

По словам американского лидера, Шанахан имеет значительные достижения за время работы на руководящем посту. Трамп выразил уверенность, что новый министр обороны хорошо справится со своими обязанностями.

"У Патрика длинный список достижений на посту заместителя и до этого — в Boeing. Он будет великолепен!" – эмоционально поделился новостью глава Белого дома.

Как ранее сообщалось, отставка Мэттиса связана с выводом американских войск из Сирии. Он заявил, что не поддерживает позицию Трампа относительно лидерства США в стратегических альянсах, в частности, НАТО и коалиции для противодействия ИГИЛ.