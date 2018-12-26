Экс-президент Польши рассказал, когда кончится конфликт Киева и Варшавы из-за Бандеры

Лех Валенса / wikipedia.org

Бывший президент Польши и лауреат Нобелевской премии мира 1983 года Лех Валенса дал развернутый комментарий по поводу конфликта официальных Киева и Варшавы из-за личности одного из вождей украинского национализма в XX веке Степана Бандеры.

"Бандера убивал поляков, что бы ни говорили. С этой точки зрения он является бандитом по отношению к полякам", — цитирует Валенсу агентство РИА Новости.

Читайте такжеПротивник России и Бандеры: в Польше выбрали нового посла в УкраинеПри этом он считает, что Бандера "одновременно делал все это для Украины, а значит, в Украине могут считать, что он шел по направлению к свободной Украине, а Польша в то время немного захватывала эту Украину".

Сам Валенса предполагает, что конфликт из-за личности Бандеры удастся разрешить только после смены нескольких поколений жителей Польши и Украины.

"Мы должны это пережить, нужны два-три поколения, чтобы это прошло, чтобы поняли, что в отношении Польши он поступал плохо, но для Украины — хорошо", — подытожил он.

Напомним, ранее историк объяснил, почему Бандера не виноват в ухудшении украино-польских отношений.