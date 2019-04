ЕС согласился продлить Brexit до 31 октября

Представители 27 стран-членов Евросоюза поддержали решение продлить отсрочку Brexit до 31 октября. Об этом на своей странице в Twitter написал глава Евросовета Дональд Туск.

"Это продление чуть короче, чем я ожидал, однако его будет достаточно для поиска лучшего решения", — заявил Туск

LIVE NOW - my remarks following the special meeting of the European Council on the UK’s request to extend Article 50. #EUCOhttps://t.co/keXduhw2hq