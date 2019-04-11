ЕС согласился продлить Brexit до 31 октября

Brexit / Reuters

Представители 27 стран-членов Евросоюза поддержали решение продлить отсрочку Brexit до 31 октября. Об этом на своей странице в Twitter написал глава Евросовета Дональд Туск.

"Это продление чуть короче, чем я ожидал, однако его будет достаточно для поиска лучшего решения", — заявил Туск

LIVE NOW - my remarks following the special meeting of the European Council on the UK’s request to extend Article 50. #EUCOhttps://t.co/keXduhw2hq — Donald Tusk (@eucopresident) 11 квітня 2019 р.

Напомним, нижняя палата британского парламента приняла закон, который обязывает премьер-министра Великобритании Терезу Мэй добиваться отсрочки Brexit и запрещает стране выходить из состава ЕС без сделки.

Ранее депутаты британского парламента проголосовали против того, чтобы 29 марта страна вышла из ЕС без соглашения с Брюсселем.

Напомним, 13 марта британский парламент второй раз проголосовал против обновленного соглашения с Европейским Союзом о условиях Brexit.

15 января депутаты Палаты общин первый раз проголосовали против соглашения по выходу страны из Европейского Союза.

Процесс выхода Великобритании из ЕС начался в конце марта 2018 года.

В июне 2016 года в Великобритании прошел референдум по Brexit, победу на нем одержали евроскептики.