"Да когда он что-то умное говорил?": что в РФ ответили Парубию о военной угрозе "Северного потока-2"

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что запуск "Северного потока-2" может представлять военную угрозу для Украины и Европы.

Заявление украинского политика прокомментировали член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков и заместитель председателя комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин.

"Я вообще не помню, чтобы Парубий что-то умное говорил в своей политической карьере. Безусловно, абсурдом является его утверждение о том, что строительство "Северного потока — 2" может спровоцировать полномасштабное наступление России. Думаю, они больше должны концентрироваться на внутренних проблемах, потому что их страна фактически разрывается изнутри", — цитирует Цекова RT.

Он также раскритиковал попытки властей Украины давить на Европу, заявляя о неких агрессивных планах Москвы, которые связаны со строительством газопровода.

"Что касается каких-то угроз для ЕС, то это полная чушь. Евросоюз заинтересован в строительстве "Северного потока-2". Это исключительно коммерческий проект, который обеспечит их промышленность и бытовую сферу дешевым газом, а также гарантирует надежные поставки. Так мы расцениваем "Северный поток-2", так его воспринимают в ЕС страны типа Германии. А у украинцев и американцев — политика, у тех, кто страдает русофобией, — Прибалтийские страны и Польша — тоже политика", — считает Цеков.

В свою очередь Швыткин заявление Парубия назвал "бредом": "Это очередной бред. Россия никогда не готовила агрессивные планы ни в отношении Украины, ни в отношении любого другого государства. Украинский народ мы всегда считали и считаем братским. Но власти Украины пытаются сделать из России страшилку, внешнего врага, переложив на нее все внутренние проблемы", — отметил он.

И добавил, что украинская сторона, призывая бойкотировать строительство газопровода, преследует свои собственные "корыстные цели". По его словам, ЕС должен обратить внимание на двойные стандарты властей Украины.

"Северный поток-2" направлен на обеспечение бесперебойной подачи газа в страны Европы. К великому сожалению, Украина делает все возможное для саботажа этого вопроса. Но ее усилия обречены на провал", — считает депутат.

Напомним, Еврокомиссия пообещала вступиться за Украину по вопросу "Северного потока-2". Даже в случае постройки трубопровод не будет поддержан Еврокомиссией, заявил гендир генеральный директор по вопросам энергетики ЕК Доминик Ристори.

5 апреля правительство Финляндии дало разрешение на постройку газопровода "Северный поток-2" в своей исключительной экономической зоне (ИЭЗ).

Президент Украины Петр Порошенко назвал сторонников строительства "Северного потока-2" сообщниками РФ в гибридной войне.

Читайте также "Северный поток-2" как прямой путь для Европы в крепкие объятия России