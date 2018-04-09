YouTube обвиняют в незаконном сборе информации о детях

Федеральная торговая комиссия США получила жалобу от ряда правозащитных организаций относительно нарушения компанией YouTube приватности информации лиц младше 13 лет.

"Google получает большие доходы от сбора и использования персональных данных о детях на YouTube. Этот незаконный сбор происходит уже много лет и охватывает десятки миллионов детей в США", - цитирует текст документа CNN.

По словам правозащитников, видеохостинг нарушает закон о конфиденциальности детей в Интернете. Компания собирает личные данные детей без согласия родителей.

В жалобе отмечается, что на несколько лет были собраны и использованы данные свыше 23 миллионов детей. Заявители требуют оштрафовать Google, для которой YouTube является дочерней компанией, на 41 миллион долларов.

Напомним, в штаб-квартиру популярного видеохостинга YouTube, расположенного в городе Сан-Бруно (Калифорния, США) проник человек с оружием и устроил стрельбу. Позже женщина-стрелок совершила суицид.