YouTube обвиняют в незаконном сборе информации о детях

Американские правозащитники уверяют, что видеохостинг нарушает законы США.
Федеральная торговая комиссия США получила жалобу от ряда правозащитных организаций относительно нарушения компанией YouTube приватности информации лиц младше 13 лет.
"Google получает большие доходы от сбора и использования персональных данных о детях на YouTube. Этот незаконный сбор происходит уже много лет и охватывает десятки миллионов детей в США", - цитирует текст документа CNN.
По словам правозащитников, видеохостинг нарушает закон о конфиденциальности детей в Интернете. Компания собирает личные данные детей без согласия родителей.
В жалобе отмечается, что на несколько лет были собраны и использованы данные свыше 23 миллионов детей. Заявители требуют оштрафовать Google, для которой YouTube является дочерней компанией, на 41 миллион долларов.
Напомним, в штаб-квартиру популярного видеохостинга YouTube, расположенного в городе Сан-Бруно (Калифорния, США) проник человек с оружием и устроил стрельбу. Позже женщина-стрелок совершила суицид.