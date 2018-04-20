"Манипуляции в предвыборной борьбе". В РПЦ прокомментировали инициативу Порошенко о поместной церкви

Представители Русской православной церкви осуждают предложение президента Петра Порошенко относительно создания единой поместной православной церкви в Украине.

"Создание автокефальной Церкви – это процесс, который не может быть инициирован властью светской. Как известно, Церковь в современных государствах отделена от государства, и государство не должно манипулировать ею, в том числе, в предвыборной борьбе или в каких-либо еще политических целях", - цитирует пресс-служба РПЦ главу отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Волоколамского Илариона (Алфеева).

В РПЦ подчеркнули, гипотеза о том, что в независимом государстве должна быть аналогичная церковь, ошибочны. А именно на этом, по их убеждению, и базируется концепция создания украинской поместной церкви.

"Если бы мы действовали по этому принципу, тогда бы, например, Александрийскую церковь надо было бы поделить на 50 с лишним частей, поскольку она занимает собой всю Африку, а в Африке более 50 государств, Антиохийскую церковь надо было бы поделить на несколько частей, Иерусалимскую – тоже на несколько, и так далее. Такие планы и такие идеи выгодны только врагам Церкви", – заявил митрополит.

По словам священнослужителя, любая церковь не имеет права самовольно отделиться в одностороннем порядке. Он убежден, что инициатива Порошенко "будет иметь ту же судьбу, что и предпринятые в предыдущие годы".

Напомним, новость об автокефалии объявил президент Петр Порошенко на встрече с председателями фракций Рады.

Как ранее сообщалось, стали известны результаты встречи Порошенко с главами украинских церквей.

Политолог рассказал о том, что к чему приведет предоставление автокефалии православной церкви в Украине.