"Что-то действительно ужасное". David Guetta прокомментировал смерть диджея Avicii

Французский диджей Дэвид Гетта (David Guetta) считает, что смерть его шведского коллеги Тима Берглинга (Avicii) является "чем-то действительно ужасным".

Мир потерял невероятно талантливого музыканта, говорится в аккаунте артиста в Twitter.

"Произошло что-то действительно ужасное... Мы потеряли друга с таким прекрасным сердцем... Спасибо за твои превосходные мелодии, время, которое мы разделили в студии, играя вместе как диджеи, или просто наслаждаясь жизнью как друзья", — отметил диджей.

Ранее сообщалось, что Тима Берглинга нашли мертвым в столице Омана Маскате 20 апреля, артист скончался на 29-м году жизни. Музыкант прославился в 2010 году благодаря синглам "My Feelings for You", "Seek Bromance", "Blessed" и "Levels". По данным журнала Forbes, в 2013 году он входил в десятку самых высокооплачиваемых диджеев мира.

