В Канаде самолет "плюхнулся" на автомагистраль: видео

В канадском городе Калгари малый пассажирский самолет вынужден был совершить посадку на автодорогу.

Как собщают журналисты портала CBC News, во время аварийной посадки у летательного аппарата повредилось крыло. На экстренные меры пилота толкнули технические проблемы – он не "дотянул" до посадочной полосы аэропорта Калгари из-за отказа одного двигателя.

На борту вместе с пилотом были пятеро пассажиров, ни один из которых не получил травм. Благодаря тому, что инцидент случился рано утром, на шоссе был минимум автомобилей, однако во время посадки самолет крылом "чиркнул" об уличный фонарь.

Для того, чтобы убрать летальный аппарат с проезжей части к нему из аэропорта Калгари был направлен специальный подъемный кран. С самолетом уже полноценно работают авиационные эксперты, которые должны будут установить точные причины аварии.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в США самолет аварийно сел на трассу.