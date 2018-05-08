Роскомнадзор пошел на попятный в битве против Google

Роскомнадзор заявил о том, что разблокировал 3,7 миллионов IP-адресов Google, которые ранее были добавлены в "черный список" в рамках мер по борьбе с мессенджером Telegram.

В пресс-службе регулятора отметили, что блокировка была снята с шести подсетей Google

"При этом IP-адреса Telegram, находящиеся в составе данных подсетей, полностью установлены и блокируются. Подсети разблокированы с целью обеспечения корректной работы сторонних интернет-ресурсов. Роскомнадзор продолжает мониторинг использования Telegram разблокированных подсетей", — заявили в ведомстве.

25 апреля стало известно, что РКН провел "предметный диалог" с Google.

В РФ продолжается эпопея с блокировкой Telegram. 24 апреля она спровоцировала сбой в работе Viber у российских пользователей, которые столкнулись с трудностями при совершении звонков и отправке фото. Также для части российских пользователей из разных регионов Роскомнадзор заблокировал популярный видеохостинг YouTube. Больше всего сбоев в работе YouTube было зафиксировано вечером 22 апреля (то есть с момента, когда ведомство начало блокировать IP-адреса Google), а также утром 23 апреля.