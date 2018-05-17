Стало известно уже о втором за сутки громком "самоубийстве" среди российской верхушки

Вчера в Москве умер член высшего совета "Единой России" Юрий Котлер.

Причиной его смерти называлось самоубийство. При этом СМИ отмечали странное совпадение: Котлер, который продвигал интересы группы "Сумма" братьев Магомедовых, погиб именно в тот период, когда его бизнес-партнеры находятся под следствием.

А сегодня стало известно о смерти главы города Излучинск Алексея Кудрика. Предварительно причиной его смерти также называют самоубийство.

По словам знавших Кудрика, в последнее время он конфликтовал с главой Нижневартовского района Борисом Саломатиным. Повод для этого якобы давали рабочие вопросы, пишет Znak.