Эксперт рассказал, как Путин пытается переплюнуть Жириновского

24 мая 2018, 05:36

Окружение главы России считает, что "самая примитивная ложь дает необходимый результат и производит впечатление", отметил Боровой.

Владимир Путин берет на себя роль шута при власти, которую раньше выполнял Владимир Жириновский, считает Константин Боровой

Российский оппозиционный политик, бывший депутат Госдумы Константин Боровой заявил, что раньше функции шута при власти выполнял лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский, но теперь президент страны Владимир Путин в некотором роде берет на себя эту роль.

РФ мало чем может сегодня гордиться, даже в области вооружений, и такой факт становится ясным многим, рассказал оппозиционер "Апострофу".

"… Индия, Болгария и другие страны отказываются от приобретения российских самолетов, эффективность РЛС (радиолокационных станций) тоже очень сомнительна в Сирии. Хотя говорили, что "будем сбивать все ракеты", они ничего не могут", — отметил собеседник.

Боровой подчеркнул, что "министерству обороны РФ пришлось врать и нести откровенную чушь по поводу сбитых ракет и предотвращенных бомбардировок". "Это слабость. Единственное, на что рассчитывает Путин, и что, по его мнению, дает какой-то положительный эффект, — это пропаганда, то есть вранье на весь остальной мир", — добавил он.

Политик полагает, что пропаганда очень здорово действует на россиян, поскольку у них нет альтернативных источников информации. "Путин и его окружение тоже ведь подвержены воздействию этой пропаганды: они считают, что самая примитивная ложь дает необходимый результат и производит впечатление", — добавил экс-депутат.

"В нормальном обществе, где есть специалисты, эксперты, все эти ложные предупреждения и угрозы воспринимаются просто со смехом. Сейчас они производят впечатление только на граждан России. Раньше Путин пытался утвердить свою силу и функцию защитника России военными авантюрами. Но сейчас уже нет денег и ресурсов на эти авантюры", — заявил оппозиционер.

"Ну и стало очень опасно, потому что речь уже сегодня идет не об усилении санкций, а о введении эмбарго, если Россия будет продолжать политику военных авантюр. Все, как с Ираном. Поэтому единственное, чем остается бравировать, — этими мультиками, в которых ракеты падают на Соединенные Штаты. Такое вот хвастовство", — сказал собеседник.

"Раньше функции шута при власти выполнял Владимир Жириновский, но теперь в некотором роде Путин перенимает эту технологию и становится шутом, который веселит всю публику", — отметил Боровой.

Ранее член исполкома Украинского общества финансовых аналитиков Виталий Шапран говорил, что "российская экономика медленно умирает", на глазах тают резервы РФ, "возможности привлекать капитал стремятся к нулю".

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Россия санкции США Сирия Владимир Путин Владимир Жириновский шут Константин Боровой
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