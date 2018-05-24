Эксперт рассказал, как Путин пытается переплюнуть Жириновского

Российский оппозиционный политик, бывший депутат Госдумы Константин Боровой заявил, что раньше функции шута при власти выполнял лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский, но теперь президент страны Владимир Путин в некотором роде берет на себя эту роль.

РФ мало чем может сегодня гордиться, даже в области вооружений, и такой факт становится ясным многим, рассказал оппозиционер "Апострофу".

"… Индия, Болгария и другие страны отказываются от приобретения российских самолетов, эффективность РЛС (радиолокационных станций) тоже очень сомнительна в Сирии. Хотя говорили, что "будем сбивать все ракеты", они ничего не могут", — отметил собеседник.

Боровой подчеркнул, что "министерству обороны РФ пришлось врать и нести откровенную чушь по поводу сбитых ракет и предотвращенных бомбардировок". "Это слабость. Единственное, на что рассчитывает Путин, и что, по его мнению, дает какой-то положительный эффект, — это пропаганда, то есть вранье на весь остальной мир", — добавил он.

Политик полагает, что пропаганда очень здорово действует на россиян, поскольку у них нет альтернативных источников информации. "Путин и его окружение тоже ведь подвержены воздействию этой пропаганды: они считают, что самая примитивная ложь дает необходимый результат и производит впечатление", — добавил экс-депутат.

"В нормальном обществе, где есть специалисты, эксперты, все эти ложные предупреждения и угрозы воспринимаются просто со смехом. Сейчас они производят впечатление только на граждан России. Раньше Путин пытался утвердить свою силу и функцию защитника России военными авантюрами. Но сейчас уже нет денег и ресурсов на эти авантюры", — заявил оппозиционер.

"Ну и стало очень опасно, потому что речь уже сегодня идет не об усилении санкций, а о введении эмбарго, если Россия будет продолжать политику военных авантюр. Все, как с Ираном. Поэтому единственное, чем остается бравировать, — этими мультиками, в которых ракеты падают на Соединенные Штаты. Такое вот хвастовство", — сказал собеседник.

"Раньше функции шута при власти выполнял Владимир Жириновский, но теперь в некотором роде Путин перенимает эту технологию и становится шутом, который веселит всю публику", — отметил Боровой.

Ранее член исполкома Украинского общества финансовых аналитиков Виталий Шапран говорил, что "российская экономика медленно умирает", на глазах тают резервы РФ, "возможности привлекать капитал стремятся к нулю".