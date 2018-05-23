В Литве сквер перед посольством РФ назвали именем Немцова

Городской совет Вильнюса проголосовал за присвоение имени Бориса Немцова скверу возле посольства России в Литве.

"За присвоение скверу имени российского политика высказались 32 члена совета, один был против и еще один воздержался. Решение совета вступит в силу 24 мая", - сообщил в Twitter замглавы движения "Открытая Россия" Владимир Кара-Мурза-младший.

Напомним, российский оппозиционный политик Борис Немцов был застрелен в ночь на 28 февраля 2015 года в центре Москвы.

Как ранее сообщалось, городской совет Вашингтона единогласно поддержал окончательный вариант законопроекта о присвоении площади перед посольством России имени убитого оппозиционера Бориса Немцова.