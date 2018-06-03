В Польше под охраной полиции прошел марш памяти воинов УНР: видео

В шествии приняли участие несколько тысяч польских украинцев.
В польском городе Перемышль 3 июня прошел традиционный марш памяти воинов Украинской Народной Республики, в котором приняло участие несколько тысяч человек.
Как сообщает Радио.Свобода, мероприятие сопровождали усиленные отряды полиции.
Участники акции прошли маршем от греко-католического кафедрального собора в Перемышле в село Пикуличи. В этом месте похоронены принудительно задержанные воины УНР, которые умерли в 1918-1921 годах в лагере. Причиной гибели сотен людей стала антисанитария, голод и болезни.
Отмечается, что на польском кладбище похоронено несколько тысяч украинских воинов. Представители диаспоры привели его в порядок и регулярно проводят панихиду.
Напомним, во Львове прошел Марш величия и духа, который был посвящен 75-ой годовщине создания украинской дивизии "Галичина".