Избежавший психиатрической экспертизы российский депутат попросил убежища в Украине

Бывший сельский депутат из Республики Алтай Айдар Кудирмеков сбежал из России и попросил политубежища в Украине.

Как сообщает местный интернет-портал Amic, до этого он стал фигурантом дела о мошенничестве. В рамках расследования Кудирмекову была назначена психиатрическая экспертиза, однако он избежал лечения и уголовного преследования, скрывшись за границей.

Несколько дней назад Кудирмеков вылетел в Минск, а оттуда - в Украину. В Киеве он попросил политического убежища.

В январе 2018 года Кудирмеков был освобожден от должности депутата Кырлыкского сельского поселения из-за выявленных прокуратурой нарушений антикоррупционного законодательства. В рамках расследования планировалось направить Кудермекова на стационарную психиатрическую экспертизу - ранее Кудирмеков неоднократно проводил одиночные пикетирования перед приемной полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе.

Напомним, в ночь на вторник, 5 июня, в Черноморске Одесской области неизвестный обстрелял депутата городского совета из травматического оружия.