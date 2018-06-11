"Гитлер со Сталиным в одном флаконе". Эксперт рассказал, чем Путин угрожает миру

Глава наблюдательного совета Фонда "Майдан иностранных дел" и главный редактор сайта BlackSeaNews отвечая на вопрос во время чата для "Главреда" Андрей Клименко прокомментировал возможность смены власти в России в ближайшей исторической перспективе.

"В России никогда не было спокойной передачи власти. Предыдущий правитель или умирал сам, или отстранялся в результате государственного переворота, или его убивали. Взгляните на российскую историю — добровольно отказался от власти только последний царь, да и то, "добровольно" — это было под давлением", − сказал эксперт.

По мнению Клименко, российское общество подверглось тотальной зомбификации.

"В России полностью зазомбированное общество (за исключением нескольких сотен тысяч человек, которые в данном случае "не делают никакой погоды" и которые массово уезжают из России). Из Советского Союза уезжать было сложно, а из России уехать проще, поэтому мы видим большой процент вменяемых людей, которые уезжают из РФ", − высказался он.

Кроме того, Клименко полагает, что президент РФ Владимир Путин являет собой "главную угрозу миру".

"Еще в марте 2015 года, выступая с докладом в Вашингтоне в Atlantic Council о ситуации в Крыму, я сказал, что мы должны понимать, что Путин страшнее, чем ИГИЛ. Путин — это главная угроза миру, потому что это Гитлер и Сталин в одном флаконе. Тогда со мной, мягко говоря, не согласились. Сегодня осознание того, что Путин и путинская Россия — это главная угроза миру и мировой стабильности, постепенно приходит в политических, военных и экспертных кругах на Западе", − подытожил эксперт.

Напомним, ранее сообщалось о том, что эксперт рассказал о целях России в Азовском море.